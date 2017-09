Geen winnaar in Antwerp vs. STVV: "Objectief gezien is dit een juiste uitslag" en "Jammer dat die eerste thuiszege nog wat langer uitblijft"

"Objectief gezien is dit een juiste uitslag", blikte STVV-coach Jonas De Roeck terug op de puntendeling. "Antwerp had het betere van het spel in de eerste periode, zonder echt uitgespeelde kansen te creëren."

"In de tweede helft dwongen we door die 0-1 een goede uitgangspositie af, maar dan zette het publiek zich achter de ploeg. Ik ken de Bosuil goed genoeg. Met grinta, en ook wel dom balverlies van ons, konden ze gelijk maken."

Gelukkig konden we met onze mentale kracht de achterstand nog rechtzetten

"Dit was een gesloten match met twee ploegen die identiek dezelfde organisatie neerzetten", trad Laszlo Bölöni zijn collega bij. "In de eerste periode hadden we een licht overwicht, maar niet in de zone van de waarheid. Gelukkig konden we met onze mentale kracht de achterstand na rust nog rechtzetten. Jammer dat die eerste thuiszege nog wat langer uitblijft."