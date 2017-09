Ex-speler Anderlecht had pasklare oplossing voor situatie met Svilar: "Ze hadden Proto moeten houden"

Herpoel meent dat Svilar onder de vleugels van Proto wel was gebleven. "Anderlecht had Proto moeten houden en hem voor vier jaar moeten laten bijtekenen", zegt hij in La Capitale. "En ze hadden hem moeten zeggen dat hij tweede keeper zou worden op het moment dat Svilar klaar was. Op het einde van dit seizoen waarschijnlijk dus."

"Proto had de jongeren kunnen begeleiden, een meerwaarde voor iedereen", vervolgde Herpoel. "Bij AC Milan hebben ze Donnarumma gelanceerd op zijn zestiende. Waarom kan zoiets niet in België?"