Gaat Gentse recordaankoop Nicolae Stanciu achterna? "Ik heb mijn twijfels bij hem"

De Kroaat werd met een transfersom van ruim 4 miljoen euro de recordaankoop van de club. Tegen Zulte Waregem mocht de middenvelder nog eens meedoen, maar na een bleke eerste helft werd hij al vroeg in het tweede bedrijf naar de kant gehaald.

"Het is misschien nog te vroeg om te zeggen dat hij hetzelfde proces ondergaat als Nicolae Stanciu bij Anderlecht, maar ik heb toch mijn twijfels", aldus analist Eddy Snelders in Het Nieuwsblad.

Geen toegevoegde waarde

"Hij vindt heel moeilijk zijn draai in de driehoek op het middenveld. Voetbaltechnisch is het degelijk, maar hij mist snedigheid, wendbaarheid en snelheid om te infiltreren terwijl hij toch erg dicht aanleunt bij de spitsen. Natuurlijk is Andrijasevic geblesseerd geweest en heeft hij nog wat aanpassing nodig, maar op dit moment is hij geen toegevoegde waarde", oordeelt Snelders.