OFFICIEEL: ex-Rode Duivel en gewezen Club Brugge-speler gaat in tweede provinciale aan de slag

De club uit de Vlaamse Ardennen ging namelijk in zee met Jason Vandelannoite. Veel voetbalfans kennen de inmiddels 30-jarige verdediger en tevens ex-Rode Duivel nog uit zijn periode bij Club Brugge.

Vandelanoitte brak in 2005 via de jeugd van blauw-zwart door. Na twee seizoenen in de hoofdmacht verhuisde de achterhoedespeler naar het Turkse Bursaspor. De West-Vlaming keerde via Tubeke even terug naar België, waarna avonturen bij Sheffield United (Engeland), Hibernians en Valletta (Malta) en Craiova (Roemenië) volgden.

Conditieklaar en meteen speelgerechtigd

De jongste jaren was Vandelanoitte weer in ons land actief, bij Gent-Zeehaven en Sparta Petegem. Nu versterkte hij de rangen van Kwik Eine. De geboren Kortrijkzaan is "conditieklaar en meteen speelgerechtigd", klinkt het bij zijn nieuwe werkgever.