Standard mikt op serieuze wintertransfer: "Hij kan het voetballend vermogen dat ze ontberen aanvullen"

De Luikenaars zitten namelijk achter Robin Lod van het Griekse Panathinaikos aan. De 24-jarige Finse internationale zou deze winter kunnen overkomen naar de Vurige Stede.

Lod is einde contract aanstaande zomer in Griekenland en dus wil het team mogelijk nog een beetje cashen deze winter. "Het is een stevig gebouwde middenvelder die op meerdere posities uit de voeten kan."

"Dit seizoen speelt hij voornamelijk op de linkerflank bij zijn club en op de rechterflank bij de nationale ploeg van Finland, maar op die posities verliest hij veel van zijn kwaliteiten", beseft scoutingsanalist Tom Billen.

"Als nummer 8 kan hij beter het spel verdelen en van achteruit opbouwen, want hij mist de snelheid en de beweeglijkheid om op de flanken voortdurend gevaarlijk te zijn. Lod beschikt over een goede linkervoet, een meer dan degelijke techniek en leest het spel goed. Standard heeft weldegelijk nood aan voetballend vermogen centraal op het middenveld, en Lod kan dat effectief bijbrengen."