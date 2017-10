Stunten tegen een Europese topploeg, Van Haezebrouck deed het al eens

Anderlecht tankte tegen KV Mechelen vertrouwen voor de wedstrijd van woensdag tegen PSG. Toch lijkt de kans nagenoeg nihil dat de Brusselaars iets kunnen rapen tegen de sterren uit Parijs. De ploeg van ex-Club Brugge-speler Thomas Meunier is kandidaat-eindwinnaar en heeft een aanvalslinie om jaloers op te zijn.

Na de 0-3 tegen Celtic op de vorige speeldag, lijkt Anderlecht een vogel voor de kat in groep B. De komst van Hein Vanhaezebrouck kan daar verandering in brengen. Bij Gent bewees hij al volledig uit te durven gaan van eigen kansen met aantrekkelijk voetbal.



In het debuutjaar van de Buffalo's in Europa klopte het Lyon buitenshuis, won het thuis tegen Zenit en zelfs tegen Tottenham wist blauw-wit door te gaan naar de volgende ronde. Dat had toen niemand voor mogelijk gehouden.

De coach weet natuurlijk ook dat het ontzettend moeilijk wordt tegen een ploeg met een budget dat vele malen groter is dan dat van Anderlecht. Voor het vertrouwen moet Anderlecht wel proberen om een goede wedstrijd te spelen met verzorgd opbouwend en aanvallend voetbal. Wie weet zit er dan wel een doelpunt in.