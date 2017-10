🎥 "Brugge, Brugge, Antwerp komt eraan" - Fans schreeuwen het uit: "Logisch, iedereen heeft die match aangestipt"

Tegen Zulte Waregem won Antwerp afgelopen zondag vrij vlot met 3-0, dus konden de messen bij de fans meteen worden geslepen richting het duel van aanstaand weekend.

"Brugge, Brugge, Antwerp komt eraan", klonk het meermaals vanuit de tribunes. De spanning tussen beide ploegen is historisch gegroeid en immens.

"Iedereen kruist zo'n match aan", aldus Geoffry Hairemans. "Je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik heb er met Lierse al eens gespeeld op Jan Breydel, maar het wordt wel speciaal met Antwerp."

Joeri Dequevy vult aan: "Neen, het is niet de match van het jaar, dat wordt die ... thuis tegen Club Brugge. Voor de supporters is de wedstrijd tegen Brugge wel speciaal. Ik hoorde de fans na een half uur al zingen over Brugge, kippenvel. Voor mij persoonlijk blijft een match tegen Anderlecht wel specialer."