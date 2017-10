Vargas (ex-RSCA en ex-Club) reageert op zijn horrorblessure: "Dit is niets in vergelijking met wat ik al meemaakte"

Op Facebook kreeg Vargas massaal veel steunbetuigingen. Intussen reageerde de oude bekende uit de Jupiler Pro League op zijn jammerlijk ongeluk. Hij bedankte iedereen, met een speciale vermelding voor zijn teammaats en de technische staf.

"Deze sport is mijn leven en ik accepteer elk voorval dat zich tijdens mijn loopbaan voordoet", aldus Vargas die in het verleden niet gespaard bleef van blessures.

"Ik blijf positief, want het had erger kunnen zijn. Dit letsel is niets in vergelijking met wat ik al meemaakte, zoals een gebroken kuitbeen en de mediale band van de enkel. Ik hoop zo snel mogelijk terug te keren en bedank iedereen voor de solidariteit."