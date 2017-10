Zaakwaarnemer Preud'homme: "Mechelen zou een beslissing van het hart zijn, maar we wachten op Rangers"

door Maarten Cattaert



Michel Preud'homme zet de deur van KV Mechelen toch nog op een kier

Nadat bekend raakte dat Michel Preud'homme niet veel zin had in een Mechels avontuur, lonkte het buitenland voor de ex-trainer van Club Brugge. Glasgow Rangers FC zag in hem een mogelijke opvolger voor Pedro Caixanha.