Dequévy uit kritiek op speelstijl Antwerp: "We kunnen tot in januari spelen, we gaan nog geen goal maken"

We moeten beginnen voetballen, de ploegen beginnen ons door te hebben -Joeri Dequévy Deel deze quote:

Antwerp creëerde veel te weinig en zag het defensieve plannetje in duigen vallen door de snelle tegengoal. "We hebben veel te weinig kansen gehad", ging Dequévy verder. "Al speelden we in die tweede helft tot januari, we hadden niet meer gescoord."

De oplossing is volgens hem evident. "We moeten wat meer beginnen voetballen. Ploegen beginnen ons door te hebben. Het is nu tijd om het over een andere boeg gooien", luidde het toch opmerkelijk kritisch voor de tactiek van coach Bölöni."