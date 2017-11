'Afgelopen zomer nog op de radar van Standard, nu wordt deze vleugelverdediger aan Anderlecht gelinkt'

De kans is groot dat paars-wit tijdens de wintermercato op zoek gaat naar een extra linksachter. Een naam die in de Griekse media aan de Belgische landskampioen wordt gelinkt, is die van Niklas Hult.

De 27-jarige Hult is een linksback die voor Panathinaikos uitkomt, een club die in moeilijk vaarwater verkeert. Afgelopen zomer stond de vleugelspeler al op de radar van Standard. Toen raakte ook bekend dat Hult van zijn club nog zo'n 20.000 euro moest.

De Zweedse international kost momenteel zo'n 1 miljoen euro. De kans dat hij bij zijn Griekse club vertrekt is dus groot. Ook het Spaanse Malaga volgt Hult.