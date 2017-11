Radja Nainggolan over zijn terugkeer na twee niet-selecties: "Geen examen voor mij, misschien wel voor de coach"

Roberto Martinez riep Nainggolan namelijk twee keer na elkaar niet op. "Ik wist niet waarom", aldus Nainggolan die toch wat had afgezien van de niet-selecties. "De eerste keer was ik te laat voor een tactische bespreking, dat gaf ik ook toe. Maar als dát een reden is om mij zo lang niet op te roepen, snap ik het niet."

Ik kwam niet met opzet te laat, maar sommige trainers zijn strenger dan andere

"Ik ben altijd braaf geweest. Het is niet dat ik met opzet te laat kwam. Sommige trainers zijn streng, andere coaches wat losser. Misschien selecteerde hij op basis van zijn tactiek, en maakte ik met mijn prestaties bij AS Roma zijn keuze nu wat moeilijker. Het belangrijkste is dat ik er weer bij ben en we dit achter ons kunnen laten."

De oefeninterlands tegen Mexico en Japan ziet Nainggolan niet als twee examens. "Het is misschien meer een examen voor de coach. (grijnst) Ik ben nu 29 en liet al zien dat ik verdien om erbij te zijn. Nu moet ik gewoon mijn kans grijpen als ik speel."

