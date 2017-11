Galaxy Oordegem laat ook op het groene gras genialiteit zien

In een onuitgegeven opstelling - als zaalvoetbalploeg raak je nooit makkelijk aan minstens 11 spelers om op het veld te staan - ging Galaxy Oordegem op bezoek bij KWB Kalken aan de Sporthal in Laarne. Met name in het begin was duidelijk merkbaar dat de Galaxianen en gastspelers niet helemaal op elkaar ingespeeld waren.

KWB kreeg in de eerste tien minuten al twee-drie goede kansen om op voorsprong te klimmen, maar de 1-0 bleef toch een tijdje uit. Het signaal voor de veeltallige vrouwelijke coaches om meteen over te gaan tot een wissel en Dennis in te brengen. Die ontbond meteen zijn duivels en bood Dimitor Berbatov de 1-1 ruststand op een schoteltje aan.

Furieuze tweede helft

Na de pauze ging het in tien dolle minuten plots snel voor Galaxy. Roger C bracht de bezoekers op voorsprong, wat later had de Kalkense doelman de nodige pech met een afstandsschotje van Martino De Moor. Tot overmaat van ramp werd het zelfs 1-4 dankzij De Smet.

KWB Kalken was gepikeerd en probeerde het tij nog te keren. Eerst werd een bal aan de eerste paal binnengekopt, vijf minuten voor tijd volgde de aansluitingstreffer na een goedkope penalty. Verder dan 3-4 raakte het echter niet meer, waardoor Galaxy voor twee knappe zeges binnen vijf dagen zorgde op verschillende ondergronden.