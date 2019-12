Lestienne had een strafschop verwacht: "Absoluut een overtreding! Ik laat me niet meer vallen"

De meest discutabele fase van de voorbije Clasico was de gele kaart voor Maxime Lestienne na een vermeende schwalbe. Terecht volgens de ene, een duidelijke overtreding van doelman Hendrik Van Crombrugge en dus een strafschop volgens de andere.

Hendrik Van Crombrugge liet zich na de wedstrijd al uit over de fase (dat leest u HIER), dinsdag kon Maxime Lestienne zijn versie kwijt aan de pers. "Ja, het was een strafschop. Ik laat me niet meer vallen", verzekerde de winger ons.

Ik speelde de bal en hij raakte me. Absoluut een overtreding. In het begin van het seizoen liet ik me nog vangen, maar schwalbes maken niet langer deel uit van mijn spel", aldus een voorbeeldige Lestienne.

Gemiste kansen

Tot slot had Lestienne het ook nog over 'het gebrek aan efficiëntie' bij Standard. "Het is frustrerend omdat we er telkens op worden gepakt. Voor het overige doen we ons werk en creëren we ook veel. Elke match scoren we, nu is het aan ons om dat om te zetten in een zege", besloot hij.