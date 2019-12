Bryan Heynen: "En plots besef je dat de rest van het seizoen weg is"

De jonge Genk-middenvelder wordt niet gespaard. Een maand geleden liep hij in het duel tegen Moeskroen voor de tweede keer in twee jaar gescheurde kruisbanden op, waardoor hij nog voor Nieuwjaar een streep moest trekken door het seizoen.

"Ik voelde iets knakken. Ik kon in de kleedkamer aan de blik van onze dokter al zien wat het verdict was. Eerst was ik erg emotioneel. Het was namelijk de eerste partij onder de nieuwe trainer: nieuwe manier van spelen, nieuwe kansen ook. En dan besef je plots dat je seizoen er al op zit", vertelt Heynen aan HLN.

Toch betekent deze zware blessure geen verloren seizoen voor de middenvelder. "Iedereen heeft moeilijke momenten in zijn carrière. Voetballend is deze blessure ongetwijfeld een rem op mijn ontwikkeling. Anderzijds is dit wel een uitdaging om op mentaal en fysiek vlak stappen te zetten."

Vertrek Pozuelo bevrijdend

Heynen had vorig seizoen een belangrijk aandeel in de landstitel van de Limburgers. Vooral na het vertrek van Pozuelo was hij in zijn sas. "Het vertrek van Pozuelo was het begin van mijn vrijheid. Dan is mijn rol veranderd: ik kon meer ruimte benutten. En dat lieo perfect in de play-offs."