Ndongala verdedigt zich na beslissing Genk: "Drie seconden mijn ogen dicht gedaan"

Dieumerci Ndongala hoeft niet op een nieuwe kans te wachten bij KRC Genk, want die gaat er niet komen. De communicatie van de club was duidelijk: hij mag vertrekken. Maar de Congolese Belg wil ook zelf zijn verhaal eens doen.

Want wat is er nu juist gebeurd? "Vorige week zaterdag, de dag dat we tegen Waasland-Beveren speelden, heeft er zich een klein incident voorgedaan tijdens de theorie van de coach. Ik was niet gefocust, ik was afgeleid en ik heb een paar seconden mijn ogen gesloten. Drie seconden, meer niet. Wolf keek me even aan en ging daarna verder met zijn uiteenzetting. Op weg van het hotel naar het stadion heeft hij mij gezegd dat ik meteen mocht vertrekken", zegt hij in HLN.

Ik had twee dagen amper geslapen omdat er problemen waren met mijn zoontje

De dag na de match moest de winger naar het kantoor van Dimitri De Condé. “Daar hebben ze mij duidelijk gemaakt dat ze mij twee zaken verwijten. Het incident tijdens de theorie de dag voordien én een gebrek aan intensiteit de afgelopen trainingsweek. Met dat laatste ben ik het absoluut niet eens."

"De donderdag na Napels was de enige echte training en ik erken dat ik op dat moment niet top was. Ik had al twee nachten amper geslapen, omdat er problemen ­waren met mijn zoontje. Voor elke training moeten we een vragenlijst over onze gemoedstoestand invullen op een tablet. Ik heb aangeven dat ik vermoeid was, dan vind ik het niet correct om mij net op dat moment een gebrek aan intensiteit te verwijten."