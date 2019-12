De Condé slaat ook mea culpa: "Die raad die Clement me gaf... Dat is onvoldoende gelukt"

Genk kan zondag Anderlecht pijn doen. De Limburgers hebben zich herpakt, zo lijkt het. Maar over het seizoen kunnen ze in Genk nog niet tevreden zijn. Dimitri De Condé slaat ook mea culpa.

De Condé heeft moeilijke maanden achter de rug. "Bij één van de laatste handdrukken met Philippe Clement, vertelde Philippe mij: ‘Dimi, ik geef je één goede raad: jij zult hard moeten werken om de winnaarsmentaliteit in deze kleedkamer te houden.' En dat is onvoldoende gelukt, geef ik toe...", zegt hij in HLN.

De spelersgroep was niet zo volwassen als die van vorig seizoen. "Genk had een mentaliteitsprobleem. Om maar iéts te zeggen: ­spelers die vorig seizoen aanvaardden dat zij eens op de bank verzeilden, ­spraken nu luidop: ‘Als ik niet speel, ben ik weg'. De spelersgroep ‘zette zich' – misschien is dat menselijk. En een ­ander mentaal probleem dat opdook, vrij snel zelfs: de schrik om te verliezen was groter dan de drive om te winnen."