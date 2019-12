Ex-speler Anderlecht ziet het als blamage: "Met deze kern niet eens in play-off 1 geraken?"

Anderlecht houdt zich vast aan de laatste strohalm, maar die kan zondagavond ook helemaal weggewaaid zijn als er niet gewonnen wordt tegen Genk. Bijna niemand gelooft nog dat paars-wit play-off 1 kan halen, ook Filip De Wilde niet.

De voormalige doelman van de Brusselaars kan niet begrijpen wat er allemaal gebeurd is bij de club. “Met zo'n budget en kern - er zijn 38 spelers - zou Anderlecht nooit naast de top zes mogen vallen en toch gaat het gebeuren, hè. Dat je niet meedoet voor de prijzen: dat kan eens. Maar niet in play-off 1 raken? Dat is een blamage", zegt hij streng in GvA.

Anderlecht sleept nog balast mee van het vorige bestuur, maar dat is niet de enige verklaring. "Er waren spelers die niet goed genoeg waren en dat moet het nieuwe bestuur uitzweten, maar zij haalden jongens die er ook niet bovenuit steken. Dan wordt het probleem nog groter. De matchen van de waarheid zullen tegen de kleinere tegenstanders zijn. Als het daar fout loopt, blijft het publiek dan geduldig?"