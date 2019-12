Kums geeft meer uitleg over wat Kompany tegen hem zei: "Hij vond Zulj beter op die positie"

Dat Sven Kums niet geslaagd is bij Anderlecht vinden de meeste analisten nog steeds een raadsel. De voormalige Gouden Schoen speelde er wel nooit op de positie die hij echt graag heeft.

Bij Gent doet hij het weer goed, maar daar mag hij als 'acht' opereren, met een sterke recuperator als Owusu achter hem. Zo speelde hij ook met Neto toen hij heel Gent dirigeerde. Bij Anderlecht zagen ze in hem blijkbaar een verdedigende middenvelder, maar daar speelt hij niet graag. Met Trebel stond er dan nog hetzelfde type naast hem.

Tijdens de voorbereiding kreeg hij van Kompany al te horen dat hij niet veel ging spelen. Omdat Lokonga er zat aan te komen? "Dat heeft hij niet gezegd, maar wel dat hij meer zag in Zulj", zegt hij in HLN. "Het was ofwel blijven en niet veel spelen, of iets anders zoeken."