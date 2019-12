Genk eerste ploeg die dit seizoen unaniem toegeeft: "Anderlecht was veel beter"

Genk was tien minuten goed in het Lotto Park en moest daarna het initiatief aan de Brusselaars laten. Anderlecht was scherper, efficiënter en sterker. Dat is ook één van de eerste keren dit seizoen dat het zo duidelijk was.

Sander Berge gaf het ruiterlijk toe. "Ze waren acht heel sterk aan de bal. Ze speelden ons elke keer uit verband", aldus de middenvelder. "Wij hadden te veel problemen om hen het opbouwen te beletten om zelf nog iets te kunnen klaarmaken. We ontbraken alles wat we nodig hebben om een match te winnen. Anderlecht deed het veel beter." Zijn coach, Hannes Wolf, sprak hem niet tegen. "De eerste minuten waren goed, maar daarna was Anderlecht de betere ploeg. We hadden moeite om de ruimtes dicht te houden en we dwongen te weinig kansen af. Dit is een verdiende zege voor Anderlecht en een ontgoocheling voor ons. Nu moeten we reageren tegen Eupen."