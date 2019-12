Waasland-Beveren kruipt uit een diep dal: "Eindelijk" & "Er bestaat geen beter gevoel"

Na drie nederlagen waarin het vaak zoek werd gespeeld heeft Waasland-Beveren de rug gerecht. Het kwam ondanks een numerieke meerderheid op achterstand, maar ging in de tweede helft op en over de Rouches na goals van de twee ingevallen centrumspitsen.

Voor Stefan Milosevic was het pas zijn eerste goal van het seizoen, Dina Sula verdubbelde zijn doelpuntentotaal met een echte spitsengoal. "Eindelijk! Dat kan je wel zeggen, want het zijn heel zware weken geweest. Zowel voor de ploeg door de resultaten, maar ook voor mij omdat ik naast de ploeg viel", was de opluchting bij Din Sula bijzonder groot.

"Ik val in, ik scoor, ik ben belangrijk voor de ploeg én we winnen. Een beter gevoel bestaat er niet", ging de aanvaller verder. Het feestje had zelfs nog groter kunnen zijn na het laatste fluitsignaal. "Na de match hoorde ik dat Cercle Brugge ook had gewonnen en ik vloekte meteen. Dat was meteen een domper."

Omdat zowel Cercle Brugge als Waasland-Beveren zijn match op de twintigste speeldag winnend wist af te sluiten blijft de kloof tussen beide ploegen drie punten. De Waaslanders nemen het in 2019 nog op tegen STVV (thuis) en de Vereniging uit Brugge tegen Kortrijk (uit).