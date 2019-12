Met grote trom binnengehaald, maar nu alweer weg bij STVV: "In zijn thuisland moest hij enkel aan aanvallen denken"

STVV heeft na zes maanden alweer afscheid genomen van Cong Phuon Nguyen. Nochtans werd hij met grote trom binnengehaald, maar zijn bijnaam van 'Vietnamese Messi' heeft hij nooit kunnen waarmaken op Stayen. Trainer Nicky Hayen legt uit...

Een vriendelijke jongen, dat wel, maar niet gewend aan de harde realiteit van de Jupiler Pro League. "De Belgische competitie wordt in het verre buitenland heel zwaar onderschat”, zegt Nicky Hayen in HBvL. “Ook is het voetbal bij ons enorm geëvalueerd naar een spel waarbij werkelijk elke pion heel veel fysieke arbeid moet leveren, ook bij balverlies. Yohan Boli bijvoorbeeld is zo geliefd omwille van die arbeid die hij verricht. Zoiets was Cong niet gewoon in zijn thuisland."

Zo kreeg Cong maar één invalbeurt, tegen Club Brugge. "In Vietnam moest hij alleen aan aanvallen denken, nooit aan verdedigen. Ik vergelijk het een beetje met het team waarin ik zelf ploegmakker was van Danny Boffin. Die moest ook alleen aan aanvallende acties denken, hij had Verjans, Delorge en Vrancken achter zich die het andere werk wel zouden opknappen. Maar in 2019 is voetballen op die manier bijna niet meer mogelijk in onze competitie."