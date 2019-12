Vlap kan nog veel progressie maken: "Het is veelzeggend dat de Nederlandse top hem niet wou"

Michel Vlap heeft zondat één van zijn betere wedstrijden voor Anderlecht gespeeld. Hij scoorde ook twee mooie goals. Maar bij de Nederlander is er nog grote progressie mogelijk.

Twee keer goed afgewerkt, want die tweede was ook niet makkelijk, al was het een rebound in een leeg doel. De manier waarop hij hem binnentrapt is goed gedaan. Maar in zijn spel zat nog wat afval. "Dat was de kritiek ook in Nederland, dat hij niet constant genoeg is", zei Arnar Vidarsson maandag in Extra Time.

Anderlecht legde 8 miljoen op tafel voor de aanvallende middenvelder, maar de topploegen in Nederland hielden zich wel koest. "Dat is ook veelzeggend. Want de topploegen in Nederland gaan meestal scouten bij de ploegen net onder hen. Zo blijft het geld in Nederland."