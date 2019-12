Zulte Waregem komt met leuk contractnieuws: "Intelligente speler!"

Zulte Waregem heeft de feestdagen met leuk nieuws voor de supporters ingezet. Jeugdproduct Ewoud Pletinckx heeft zijn contract verlengd. De 19-jarige verdediger ligt nu vast tot 2023 in het Regenboogstadion.

Pletinckx kwam vorige winter in beeld en mocht mee op stage. Een jaar later is hij een vaste waarde geworden in de ploeg van Francky Dury. "Ewoud zet enorme stappen", aldus Dury. "Het is een slimme, intelligente speler. Hij pikt de dingen heel snel op."

De jonge verdediger is zelf in de wolken met de contractverlening. 'Ik ben heel blij met het vertrouwen van de club. Ik voel me hier uitstekend en dit is de ideale plaats om verder te ontwikkelen."