Hoe zou het zijn met Anthony Van Loo, op voetbalpensioen na terugkerende hartproblemen

Iets meer dan een jaar geleden is het intussen dat Anthony Van Loo een punt zette achter zijn carrière als profvoetballer. Hoe zou het nu zijn met de voormalige verdediger?

Op 24 december gaf Anthony Van Loo bij Sporza een woordje uitleg bij de hartproblemen van Daley Blindt, de verdediger van Ajax (het belangrijkste daaruit leest u hier). Op 11 mei 2018 in een play-off 2 match tussen Moeskroen en Kortrijk werd de West-Vlaamse verdediger gered door zijn interne defibrilator.

Het was zijn laatste optreden als profvoetballer, maar hoe zou het nu zijn met Van Loo? "Ondertussen gaat het goed met mij. Mijn gezondheid is stabiel en ik heb een heel ander leven nu. Voetballen doe ik niet meer, maar als het mooi weer is, ga ik wel eens joggen of padel spelen met vrienden. Iets intensief doe ik niet meer, maar wat ik doe, kan ik zonder zorgen doen", aldus Van Loo bij Sporza.