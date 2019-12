Marc Degryse blijft geloven in de PO1-kansen van Anderlecht: "Nu proberen een spits te halen met meer kwaliteit"

Met nog tien wedstrijden tot aan het einde van de reguliere competitie staat Anderlecht op vijf punten van de zesde plaats, die recht geeft op deelname aan play-off 1. Marc Degryse denkt dat paars-wit zich nog bij de eerste zes gaat scharen.

"Ze hebben voldoende kwaliteit en de club is het gewoon aan zichzelf verplicht om play-off 1 te halen. Halen ze dat niet, dan is het een vernedering", was analist Marc Degryse duidelijk in Het Laatste Nieuws.

Wintertransfer

Op de vorige speeldag speelde Anderlecht misschien wel zijn beste match van het seizoen en kroonde het zich tot 'winnaar van het weekend'. "Nu moeten ze in de laatste tien matchen nog twintig punten rapen", was het devies. Het programma oogt wel moeilijk, met matchen tegen Antwerp en Club Brugge voor en na Nieuwjaar.

Op de transfermarkt verwacht hij niet al te veel beweging. "Ze kunnen proberen een spits te halen met meer kwaliteit. Ik ben niet helemaal overtuigd van Roofe. Omdat ze zo'n grote kern hebben zou ik daarna niet meer te veel uitsteken. Ten slotte is het nog hopen dat Kompany en Chadli fit blijven", besloot Degryse.