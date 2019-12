Club moet concurrentie vrezen: 'Drie 1A-clubs zien wel wat in talentrijke winger uit het Verre Oosten'

Stilaan komt de wintermercato dichter en dichter en dus lezen we her en der al interessante transfergeruchten. Zo is er een fenomeen dat indruk maakt op diverse Belgische teams.

Zo staat ene Saddil Ramdani (20) volgens Indonesische media in de belangstelling van minstens drie Belgische clubs. Drie kanshebbers? Zowel STVV, Zulte Waregem als Club Brugge zouden wat zien in de winger, die zowel op rechts als op links uit de voeten kan. Afgelopen seizoen scoorde hij twee doelpunten en lukte hij ook drie assists voor Pahang FA uit Maleisië, nu lijkt hij op weg naar een Europees avontuur.