Komt er licht aan het einde van de tunnel voor Ianis Hagi? Roemeense club wil hem inlijven

Wat is er aan de hand met de aanvallende middenvelder van Racing Genk? Als een grote transfer kwam hij binnen in de Luminus Arena, maar zelfs wanneer het stroef loopt, kan hij zijn kunsten niet tonen op de grasmat.

Tegen Eupen donderdag bleef Hagi alweer negentig minuten aan de bank gekluisterd. Met een bilan van drie doelpunten en vier assists geraakt de Roemeen niet verder dan zes basisplaatsen op 21 wedstrijden bij de Limburgers. Europees was het nog minder want daar kreeg de 21-jarige amper 26 procent van de totale speeltijd.

Iemand die graag van deze situatie wil profiteren is Gigi Becali, de beruchte voorzitter van Steaua Boekarest. Volgens DigiSport zou de Roemeen graag zo snel mogelijk een uitleenbeurt willen. Zijn club staat momenteel derde in het kampioenschap en zit in het talent een grote troef.

Al is Genk niet van plan om Hagi te laten gaan. Ook papalief Gheorghe raadt hem die beslissing af. Hij zou niet willen dat zijn zoon naar een rivaal van Ianis' ex-club Vitorul trekt.