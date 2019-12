Sven Kums maakte een heerlijk doelpunt tegen Standard: "Het was alles of niets"

AA Gent heeft deze avond een knappe overwinning geboekt op het veld van Standard. Het werd 0-1 na een schitterend doelpunt van Sven Kums. Toch was het lang niet zeker of de centrale middenvelder zou starten, want hij heeft last van een blessure.

Kums was uiteraard zeer tevreden met zijn doelpunt. "Het was alles of niets. Depoitre legde de bal achteruit en vanaf ik de bal raakte wist ik dat het wel kans maakte om een mooi doelpunt te worden", aldus Kums na de wedstrijd.

Kums gaat met een goed gevoel de winterstop in. "Het is fantastisch. We hebben een goede heenronde gespeeld. We hebben veel wedstrijden, achter de rug, maar we waren vandaag nog fris. Het was niet altijd perfect, maar we hadden de wedstrijd wel onder controle."

Blessure

De winterstop is ook goed nieuws voor Kums zelf, want hij heeft last van een blessure. "Gisteren was ik niet zeker of ik vandaag had kunnen starten. Normaal had Lustig iets vroeger moeten invallen (Lustig is direct na het doelpunt van Kums ingevallen), maar ik ben blij dat ik nog net heb kunnen scoren."