Faes hard na zware nederlaag tegen Charleroi: "Jammer dat we niet elke wedstrijd allemaal de juiste mentaliteit kunnen opbrengen"

KV Oostende verloor vrijdagavond met 5-0 op het veld van Charleroi. Een jaareinde in mineur voor KVO.

Wout Faes was achteraf mateloos teleurgesteld: “Het is schandalig hoe we aan deze wedstrijd begonnen. Ik kan het niet anders zeggen. Op deze manier gaan we met een heel slecht gevoel de winterstop in. Nou ja, ik toch. Ik hoop de andere spelers ook.”

“We zullen 2020 veel beter moeten beginnen. Tegen Waasland-Beveren spelen we meteen een zespuntenwedstrijd. We moeten dringend punten beginnen pakken, want ook Cercle Brugge zal nog punten sprokkelen.”

Oostende creëerde welgeteld één kans in de eerste helft. Vandendriessche faalde oog in oog met Penneteau en liet zo dé kans op de 1-1 aan de rust liggen. “Die fase kwam er na een flater van Charleroi. Dat noem ik zelfs geen kans.”

“Twee weken geleden wonnen we van Gent, maar blijkbaar kunnen bepaalde jongens niet elke wedstrijd die mentaliteit aan de dag leggen. Dat is erg jammer.”