🎥 Thibaud Verlinden scoort heerlijk doelpunt bij Bolton Wanderers

Thibaud Verlinden, zoon van Dany Verlinden, wordt dit seizoen door Stoke City uitgeleend aan Bolton Wanderers (League One). Hij doet het daar niet onaardig en hij scoorde zelfs een heerlijk doelpunt.

De 20-jarige vleugelspeler, die bij Club Brugge en vooral bij Standard Luik (van 2010 tot 2015) speelde, breekt dit seizoen door bij Bolton in de Engelse derde klasse. Thibaud Verlinden, een vaste waarde in de eerste ploeg, scoorde dit weekend zijn derde doelpunt van het seizoen en het was meteen ook een beauty. Hij lobt de bal heerlijk over de doelman. Zijn viering is dan weer een duidelijke knipoog naar het WK Darts.