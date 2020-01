Zeer slecht nieuws voor ex-aanvaller van Club Brugge: er wordt gevreesd voor een zware blessure

Aston Villa boekte gisteren een mooie overwinning op het veld van Burnley. Wesley wist eindelijk nog eens te scoren in de Premier League, maar twintig minuten voor het einde van de wedstrijd moest hij met een zware blessure naar de kant.

Wesley kende een mooie periode bij Club Brugge en vorige zomer besloot hij om zijn geluk te gaan beproeven in de Premier League. Hij deed het in het begin niet onaardig, maar nu kon hij toch al niet meer scoren sinds oktober.

Gisteren was het hem dan toch gelukt, maar twintig minuten voor het einde van de wedstrijd moest hij geblesseerd naar de kant na een stevige ingreep van Ben Mee. Er wordt gevreesd dat de Braziliaanse spits zijn kruisbanden heeft gescheurd.

Tom Heaton

Een zware aderlating voor Aston Villa. Voor de club is het jaar niet goed gestart, want niet alleen Wesley is geblesseerd uitgevallen. Ook doelman Tom Heaton ligt in de lappenmand. Hij heeft een knieblessure.