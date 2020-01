Deze JPL-spelers keren tijdens de winter terug van hun uitleenbeurt (of maakten de omgekeerde beweging)

De meeste uitleenbeurten of huurperiodes van spelers lopen tot aan het einde van een seizoen in België, met andere woorden tot 30 juni. Maar sommige spelers keren al op 1 januari terug naar de club waarvan ze eigendom zijn.

Dit jaar zijn er enkele van die uitzonderingen. Eerder meldden we al dat Eric Smith zijn uitleenbeurt naar Tromso erop zit en dat de Zweed met KAA Gent op winterstage trekt. Maar er zijn er nog.

Twee Kanaries

De Japanse competitie zit erop en dus ook de uitleenbeurt van Yuta Koike aan Kashima Antlers. In tegenstelling tot bij STVV kwam hij in zijn vaderland wel in actie. Benieuwd of hij die lijn doortrekt bij de Kanaries. Sint-Truiden ziet ook Buya Turay terugkeren, de spits die voor veel geld werd binnengehaald maar niet kon overtuigen. Hij geniet van veel buitenlandse interesse omdat hij topschutter werd in de Zweedse competitie.

Tot slot is er nog Fredrik Oldrup Jensen. De Deense middenvelder is al aan zijn tweede uitleenbeurt toe sinds zijn transfer naar Zulte Waregem in 2017. Veel speelde hij echter nog niet aan de Gaverbeek.

Omgekeerde beweging

Bij het opgesomde viertal was de terugkeer tijdens het seizoen contractueel afgesproken. Bij Uche Agbo van Standard (uitgeleend aan Braga) is er ook sprake van een vroegere terugkeer, maar dat werd nog niet bevestigd. Anthony Limbombe en Cong Phuong maakten de omgekeerde beweging: van hun Belgische club (respectievelijk Standard en STVV) naar het buitenland.