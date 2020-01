Méér dan Benteke: 'Club Brugge speurt markt af en wil zich op drie plaatsen versterken'

Club Brugge wil zich in 2020 nog gevoelig versterken op de transfermarkt. Het komt daarbij uit bij meer dan enkel Christian Benteke.

De interesse in Christian Benteke is niet nieuw, al is er zoals eerder al vernoemd met Adolfo Gaich ook nog een alternatief (lees er HIER nog eens meer over).

Drie versterkingen?

Maar blauw-zwart is nog verder de markt aan het afspeuren. Zo zou er volgens L'Avenir een nieuwe doelman kunnen komen - zeker als Ethan Horvath deze winter zou vertrekken.

Verder staat er ook een middenvelder op het verlanglijstje. Daarbij vielen al verschillende namen: Thiago Maia (Lille) en Baptiste Santamaria (Angers).