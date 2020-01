Réginal Goreux hangt voetbalschoenen aan de haak: hij krijgt een andere job bij Standard

Réginal Goreux hangt zijn voetbalschoenen aan de haak. De 32-jarige verdediger speelde dit seizoen nog maar één wedstrijd mee en daarin pakt hij meteen een rode kaart (2x geel). Goreux gaat nu bij de Rouches aan de slag als jeugdtrainer.

Réginal Goreux heeft er een opvallende carrière opzitten. Hij speelde in totaal 204 wedstrijden voor Standard, maar tussendoor was hij ook even aan de slag in de Russische competitie bij Samara en Rostov.

Goreux is nog maar 32 jaar oud, maar hij houdt het profvoetbal dus voor bekeken. Hij gaat nu aan de slag als jeugdtrainer bij de Rouches. Hij volgt een trainerscursus en hij zal toetreden tot de staf van de U18 en de U21. Volgens Het Laatste Nieuws zal hij helpen bij de omkadering van jonge talenten.

Hij speelde dit seizoen nog één wedstrijd mee voor Standard in de Jupiler Pro League, maar daarin kreeg hij een rode kaart. Het was dus een afscheid van het profvoetbal in mineur voor Réginal Goreux.