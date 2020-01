STVV maakte 5,3 miljoen winst... en betaalde meer dan 4M daarvan aan partner Roland Duchâtelet

Op het einde van 2019 maakte Sint-Truiden bekend dat het over het boekjaar 18-19 een winst van meer dan vijf miljoen euro had geboekt. Daarvan stond het een heel groot deel door aan NV Stayen. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

NV Stayen is het bedrijf van Marieke Höfte, de partner van Roland Duchâtelet, de zakenman die tussen 2004 en 2011 voorzitter was van de Truiense club. Toen hij de club doorverkocht maakte hij bekend dat hij veel schulden had kwijtgescholden.

Niet helemaal dus, want dat kwijtgescholden bedrag is via contracten uit 2011 en 2014 opeisbaar uit tv-contracten en wanneer spelers met een meerwaarde worden doorverkocht. In 2019 was dat het geval bij Casper De Norre en Roman Bezus.

Bij de bekendmaking van de winst vorige week (lees er hier meer over) meldde de club al dat er sprake was van een 'eenmalige schuldherleving van 4.055.764 euro'. Die gaat dus naar de NV Stayen.