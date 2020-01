Kristian Thorstvedt is op weg naar Racing Genk: wat voor een speler is de Noor?

Racing Genk staat zeer dicht bij een nieuwe speler. De Noor Kristian Thorstvedt is namelijk op weg naar de Luminus Arena. Thorstvedt moet de opvolger van Berge worden, maar hij lijkt wel een ander type speler.

Kristian Thorstvedt is een centrale middenvelder van 20 jaar oud en hij speelt op dit moment in Noorwegen bij Viking FK. Daar deed hij het vorig seizoen zeer sterk met tien doelpunten en twee assists. Volgens de Noorse media was Thorstvedt vorig seizoen zelfs de grootste revelatie.

Hij speelde ook al geregeld mee met de U21 van Noorwegen. Volgens Het Laatste Nieuws scoorde hij vier doelpunten in zes wedstrijden. Knappe statistieken voor een centrale middenvelder. Thorstvedt zou de opvolger van Berge moeten worden, maar het is wel een ander type speler. Thorstvedt is namelijk aanvallender ingesteld.

Racing Genk zou één miljoen euro moeten betalen voor de jonge Noor, maar beide clubs zouden dicht bij een akkoord staan. Zo zou de Belgische topclub Red Bull Salzburg aftroeven, want de Oostenrijkers hadden ook interesse.