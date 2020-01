Wie is Club-target Adolfo Gaich? Potentiële recordtransfer van de JPL praat over hogere opstapclausule

Vrijdag raakte bekend dat Club Brugge veel geld over heeft om een Argentijnse spits in te lijven. Ze zouden maar liefst 9,5 miljoen hebben geboden op Adolfo Gaich, maar dat is geweigerd door zijn Argentijnse club San Lorenzo. Maar wie is 'El Tanque' Gaich eigenlijk?

Eerst de cijfers. Adolfo Gaich is een spits van 20 jaar die voor het Argentijnse San Lorenzo uitkomt. Dit seizoen scoorde hij vier keer in tien matchen, waarvan vijf partijen als basisspeler. Bij de Argentijnse nationale ploeg U20 scoorde hij aan de lopende band en in september 2019 maakte hij zijn debuut voor de hoofdmacht van de Albiceleste aan de zijde van Paulo Dybala.

Het geweigerde bod vanwege Club Brugge is lang niet het enige teken van interesse dat uit Europa komt. Zo werd hij in de zomer van 2019 al gelinkt aan Feyenoord en Real Betis en was de Andalusische club zelfs bereid om meer te geven dan wat blauw-zwart nu bood. Ook Everton is op dit moment gecharmeerd door de jonge aanvaller.

Toch heeft Club troeven om Gaich te contracteren. "Club Brugge is een grote naam in Europa en het vooruitzicht om in de Europa League tegen Manchester United te spelen, spreekt Adolfo zeker aan", liet zijn makelaar weten aan De Standaard.

Verhoogde opstapclausule?

Diezelfde makelaar zei bij het Argentijnse TyC Sports is hij in onderhandeling met San Lorenzo om de opstapclausule op te trekken van 15 naar 20 miljoen dollar (van 13,4 naar 17,9 miljoen euro).

Ten slotte zijn er ook geruchten dat hij naar Europese (sub)toppers als AC Milan of AS Roma zou kunnen vertrekken. Maar eerst moet hij met de Argentijnse beloften het kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van dit jaar afwerken.