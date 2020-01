Dylan Mbayo blikt terug op overgang van Lokeren naar rivaal: "Die berichten op sociale media..."

Afgelopen zomer verliet Belgisch voetbaltalent Dylan Mbayo verrassend Sporting Lokeren om zijn geluk enkele tientallen kilometers verder te beproeven bij AA Gent. "Vrienden achterlaten is nooit fijn", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Op het einde van de zomertransferperiode verruilde Dylan Mbayo Sporting Lokeren in voor de buren uit Gent. Een transfer die Mbayo zelf ook lastig vond. "Het is altijd moeilijk vertrekken als je je hele leven ergens bent. Ik moest ook mijn vrienden achter laten."

"Maar bij AA Gent werd ik meteen goed ontvangen. Het was wel even wennen, maar Vadis Odjidja zorgde ervoor dat ik me goed kon integreren. Het was niet leuk toen ik allerlei dingen op de sociale media las over mijn transfer. Zeker niet toen ook mijn vader erbij kwam."

Dylans vader Marcel -onder andere ex-speler van Lokeren- werd door Lokerenvoorzitter Louis de Vries geen al te goede naam kreeg. "Ik was razend", verklaart vader Marcel. "Dat was alles behalve correct. Ik werd bestempeld als iemand die met mijn zoon leurde. Had Dylan interesse? Ja. Maar als Lokeren neen zei, was het neen. Ze widen Dylan een nieuw contract aanbieden, maar dat was met alle respect met het loon voor een Afrikaan."