Veel vraagtekens voor Antwerpse stage, wel goed nieuws over achttienjarige spits

Zondagmiddag vertrekt Antwerp naar het Spaanse Alicante, waar het de terugronde zal voorbereiden. Het is nog hoogst onzeker wie er allemaal mee mag.

Volgens Het Nieuwsblad zullen Daniel Opare en Robbe Quirynen er alvast niet bij zijn.

Ook het geblesseerde trio Junior Pius (knie), Matheus Borges (voet) en Bill Lathouwers (knie) blijft thuis. Achter Koji Miyoshi staat nog een vraagteken: over hem wordt pas op het laatste moment een beslissing genomen.

Beter nieuws is er voor aanvoerder Faris Haroun: die kan trainen met een brace en gaat mee naar Spanje. Ook Ruben Geeraerts stapt mee op het vliegtuig. De achttienjarige spits blonk uit in de voorbereiding op het seizoen, maar haalde nog niet één keer de Antwerpse bank in een officiële wedstrijd.