'Anderlecht denkt aan middenvelder die meer dan tweehonderd wedstrijden speelde voor Tottenham'

Anderlecht wil deze maand de kern afslanken, maar is ook op zoek naar een aantal gerichte versterkingen. Hoewel een linksachter en een spits prioritair zijn, wordt er nu ook een middenvelder aan paars-wit gelinkt.

Henry Armstrong van The Mirror linkt Tom Huddlestone op Twitter aan Anderlecht. Huddlestone is een defensieve middenvelder van 33. Hij speelt sinds 2017 voor Derby County, dat vorig jaar onder Frank Lampard maar net naast promotie naar de Premier League greep.

Derby is ook zijn jeugdclub, waar hij op zijn zestiende doorbrak in de Engelse derde klasse. In 2005 haalde Tottenham hem daar weg voor bijna vijf miljoen euro. Hij werd eerst een jaartje uitgeleend aan Wolverhampton Wanderers, maar speelde nadien meer dan tweehonderd wedstrijden op White Hart Lane, alvorens naar Hull City en later dus opnieuw Derby County te trekken.

De kans dat Anderlecht in actie schiet voor de viervoudige Engelse international vooraleer jongens als Yevhen Makarenko en Adrien Trebel vertrokken zijn, lijkt weliswaar klein.