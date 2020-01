Anderlecht laat ook drie andere geblesseerden thuis van stage in Spanje

Anderlecht traint deze ochtend nog in Neerpede en vertrekt dan zondagavond richting stage in Spanje. Er zullen zo'n 30-tal spelers op de vlucht zitten. De geblesseerden blijven in ieder geval al thuis.

Anderlecht moest een selectie maken in zijn kern, want Frank Vercauteren wou enkel met fitte spelers trainen en met spelers die nog in aanmerking komen voor een selectie. Nany Dimata is er dus niet bij, want hij is volgens de paars-witte technische staf nog niet fit genoeg. Maar ook Pieter Gerkens, Yari Verschaeren en Philippe Sandler blijven thuis. De drie staan nog niet ver genoeg in hun revalidatie en kunnen verder revalideren in Neerpede.