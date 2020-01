Goed nieuws voor Club in Qatar: Matej Mitrovic is na een lange afwezigheid bijna weer helemaal fit

Club Brugge begon zondag voor het eerste met trainen op winterstage in Qatar. Een opvallend gezicht op het veld was Matej Mitrovic.

Matej Mitrovic heeft al een jaar heel veel last van de enkel en kwam nauwelijks in actie. Vorige winter moest hij in Doha ook al vroeger terugkeren met een barstje. Hij kon nog niet meedoen aan de volledige groepstraining, maar is volgens Het Laatste Nieuws wel zo goed als fit.

Op die manier lijkt Philippe Clement opnieuw een extra optie te hebben achterin. De laatste wedstrijd van Mitrovic dateerde al van begin november. Hij zal elke dag meedoen aan één groepstraining en verder nog een individueel programma volgen.