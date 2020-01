OFFICIEEL: Middenvelder (ex-Anderlecht) verlaat Belgrado en gaat aan de slag in Saoedi-Arabië

Marko Marin zal zijn carrière namelijk voortzetten bij het Saoedi-Arabische Al-Ahli. De club uit het Midden-Oosten stelde de Duitse spelmaker zondag voor. Hij komt over van de Servische landskampioen Rode Ster Belgrado en was een bijzonder belangrijke pion in het elftal dat enkele weken geleden nog UEFA Champions League speelde. Vorig jaar werd hij verkozen tot Speler van het Jaar en hij werd ook de nieuwe kapitein van de club.

Marko Marin werd op jonge leeftijd gezien als één van de grootste talenten uit het Duitse voetbal. Hij verliet Borussia Mönchengladbach voor SV Werder Bremen om er de Braziliaanse spelmaker Diego te vervangen. Marin maakte nadien de overstap naar Chelsea, maar die transfer draaide uit op een regelrechte flop. Hij speelde in 2015 nog eventjes op uitleenbasis bij RSC Anderlecht, maar hij lag vooral met enkele blessures in de lappemand.

