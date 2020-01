Bölöni reageert vreemd nadat Lamkel Zé looptraining mist: "Hij had psychische problemen"

Antwerp bereidt in Spanje de tweede seizoenshelft voor. Met Didier Lamkel Zé in de buurt kan er natuurlijk altijd iets gebeuren.

Laszlo Bölöni reageerde behoorlijk verveeld tegenover Het Laatste Nieuws op het eerste persmoment tijdens de stage. “Ik weet niet hoe het weer in Antwerpen is, maar hier is het beter. De omstandigheden zijn ideaal. Of ik tevreden ben met wat ik zag op de eerste trainingen? Die waren zoals altijd makkelijk. Nu hebben de spelers er nog zin in.”

Maar dan kwam ‘LZ7’ ter sprake. Die miste maandagochtend namelijk de looptraining. “Didier had psychische problemen. Zoals zo vaak. En dat is alles wat ik erover zeg, ik ga er voor de rest niet te veel aandacht aan schenken.”

‘Psychische problemen’? of niet veel goesting -om het met een Antwerps woord te zeggen- om te gaan lopen?