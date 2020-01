In augustus nog op de rand van Europese uitschakeling tegen Antwerp en nu dé titeluitdager van Ajax

AZ Alkmaar is aan een formidabel seizoen bezig. Zowel in de Eredevisie als over de landsgrenzen heen, maar als twee Antwerp-spelers zich op een zomeravond wat hadden kunnen beheersen, dan was er van een Europees succes geen sprake bij de Noord-Hollanders.

Na een 1-1 op verplaatsing bij AZ Alkmaar, in Den Haag voor de gelegenheid en zonder supporters van Antwerp, ging de Great Old op 29 augustus in het Koning Boudewijnstadion met 1-4 kopje onder in de terugmatch. Geen Europese groepsfase dus voor RAFC en het is maar de vraag of dat zonder de rode kaarten van Dieumerci Mbokani en Didier Lamkel Zé ook zo was geweest.

Het kostte de Alkmaarders bloed, zweet en tranen, maar sindsdien is het alleen maar in stijgende lijn gegaan bij de club. In de Europa League bleef het in de poule met Manchester United Partizan net voor, waardoor AZ zich mag opmaken voor een tweeluik tegen LASK in de 1/16 finale van de Europa League.

Ook in de Eredivisie gaat het de club van kersverse internationals Calvin Stengs en Myron Boadu voor de wind. Bij hun debuut voor Oranje was eerstgenoemde goed voor twee assists, zijn ploegmaat opende meteen zijn rekening voor Nederland.

Na de heenronde in de Nederlandse competitie ziet het er naar uit dat AZ de enige overgebleven uitdager is van Ajax in de titelstrijd. Onder meer omdat Feyenoord en PSV het volledig laten afweten, maar ook door de indrukwekkende balans van de troepen van trainer Arne Slot: 13 overwinningen in 18 matchen en slechts 3 nederlagen.

De achterstand op Ajax bedraagt maar drie punten en in de onderlinge confrontatie won AZ met 1-0. Deze geoliede machine stond dik vier maanden geleden nog op de rand van de Europese uitschakeling. Ze hadden geen antwoord op het fysieke spel van Antwerp, maar een numeriek overtal (in heen- en terugmatch) hielp hen een handje.