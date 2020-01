Turkse club wil niet verder met 'man van 8 miljoen', Anderlecht zoekt oplossing

Anderlecht probeert enkele spelers van de hand tijdens deze winterse mercato en met Thelin zijn ze ook een eerste speler 'kwijt'. Een ander dossier lijkt wel in de omgekeerde richting te gaan: dat van Bubacarr Sanneh.

Eerder deze week vroegen we ons nog af hoe de uitgeleende spelers van bepaalde clubs het doen in hun nieuwe clubkleuren. Bij Anderlecht (lees hier) hadden we het over Bubacarr Sanneh, de duurste huurling, en dat hij het bij Göztepe niet kon waarmaken. Zijn laatste speelminuten in de competitie dateren van augustus.

Nieuwe uitleenbeurt

Vrijdag berichtte Het Laatste Nieuws dat de centrale verdediger dicht bij een terugkeer naar België staat. Op een handtekening na zou zijn huurovereenkomst met de Turkse ploeg verbroken zijn.

Als dat het geval is, zit Anderlecht opnieuw met een overbodige speler. Maar Anderlecht zal het huurcontract wellicht niet laten verbreken tot hij naar een nieuwe club kan. Het Deense Brondby zou interesse tonen in de Gambiaan.