Leander Dendoncker scoorde voor Wolverhampton, maar het was niet genoeg voor een overwinning: "Echt jammer"

Leander Dendoncker, die het beslissende doelpunt voor Wolverhampton maakte, was na het gelijkspel tegen Newcastle teleurgesteld.

Het waren echter de Magpies die in die wedstrijd de beste start hadden gemaakt, maar de ex-speler van Anderlecht kon alsnog de gelijkmaker scoren voor Wolverhampton. Er was wel geluk mee gemoeid. "Ik raakte de bal met mijn scheenbeschermer en mijn knie, maar zolang het een doelpunt is, is dat het belangrijkste," legde hij uit op de officiële website van zijn club.

Wolverhampton probeerde nog voor de overwinning gaan, maar het was niet genoeg. "Nadat we hadden gescoord, controleerden we het spel en hadden we drie echt grote kansen." Maar de bal wilde gewoon niet naar binnen. "Bij ten minste twee van hen was ik er zeker van dat de bal naar binnen zou gaan, maar de spelers stopten de bal op de lijn."

Manchester United

Wolverhampton blijft door het gelijkspel op de zevende plaats staan. "Het is echt jammer. Ik denk dat we teleurgesteld kunnen zijn, maar nu moeten we vooruit kijken," concludeerde Leander Dendoncker. De volgende stap is een replay in de derde ronde van de FA Cup tegen Manchester United op woensdag.