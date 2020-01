Bedenkingen bij comeback Vanden Borre: "We moeten zijn motor op gang krijgen"

De terugkeer van Anthony Vanden Borre op de Belgische velden zal nog niet voor morgen zijn. In Spanje werd duidelijk dat de rechtsachter nog heel wat werk heeft qua ritme en scherpte. Frank Vercauteren liet zich erover uit...

Vanden Borre was in de oefenmatch nog niet de oude. “Kim Clijsters maakt toch ook een comeback? Ik ken Anthony's potentieel. Op training gaat het goed, maar dat is niet vergelijkbaar met een match", aldus Vercauteren in Het Nieuwsblad.

"We moeten zijn motor op gang krijgen, maar gaan ook niet pushen om wedstrijden te spelen. Een ­comeback kan, maar er is geen zekerheid. Met Murillo hebben we iemand die meteen een toegevoegde waarde kan zijn."

Er kwamen geen extra blessures bij, maar Nasri sukkelde met een bloeduitstorting en bij Kompany weet je nooit. “Bij Kompany heb ik wel een goed gevoel”, aldus Vercauteren. “Voorheen voelde ik de frustratie dat hij telkens herviel, maar we volgen Vince goed op. Hij weet ook dat de ploeg hem nodig heeft. Nasri: dat is jammer.”