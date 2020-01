Clement wordt "met kilometers voorsprong" Coach van het Jaar: "Maar er zou een trofee voor beste voorzitter en CEO moeten zijn"

Zonder grote verrassingen wordt Club Brugge woensdag weer de grote slokop op het Gala van de Gouden Schoen. Wie er coach van het jaar wordt? Dat kan toch niemand anders dan Philippe Clement zijn? Dat is ook de mening van Ivan Leko.

Leko ziet zijn opvolger met sprekend gemak winnen. "Hij zal, net als Vanaken, met kilometers voorsprong winnen. Wat hij met Genk deed en nu bij Club doet, is fantastisch. Ach, Clement is gewoon een zeer goeie coach. Simpel. Hij heeft me dan ook helemaal niet verrast. Ik wist dat-ie het goed zou doen. Omdat hij bij Club past. Clement begrijpt Club Brugge. En Club Brugge begrijpt Clement", aldus Leko in HLN.

Eigenlijk is coach zijn van Club niet zo moeilijk

Maar het kader waarin gewerkt wordt bij Club mag ook eens in de schijnwerpers staan. "Michel en ik zouden kunnen zeggen: 'Wij hebben het ook geweldig gedaan', maar eigenlijk is coach zijn van Club niet zó moeilijk. Structureel is het daar zo goed georganiseerd. Bart en Vincent hebben van Club een instituut gemaakt."

"Kijk, diegene die na Clement zal komen, gaat het óók goed doen, hoor. Da's de verdienste van het bestuur. Mocht er op jullie gala een trofee bestaan voor de beste voorzitter en de beste CEO, dan zou er - net zoals over Clement en Vanaken straks - geen discussie zijn."